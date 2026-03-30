Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 62. Kütüphane Haftası törenle başladı

        Tekirdağ'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "İyileştiren Kütüphane" olarak belirlendiğini söyledi.

        Kütüphanelerin raflara sıralanmış kitaplardan ibaret olmadığını ifade eden Keloğlu, kütüphanelerin çocuklar, gençler ve yaşlılar için birer ilham merkezi haline geldiğini belirtti.

        Hafta boyunca tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleneceğini aktaran Keloğlu, kütüphanelerin toplumun her kesimine hitap eden önemli yaşam alanları olduğunu kaydetti.

        Törenin ardından Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi ile T1 ve T2 Cezaevi İnfaz Koruma Kurumu iş birliğinde hazırlanan "İyileştiren Kütüphane" resim sergisi açıldı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler, açılışın ardından hükümlülerin yıl boyunca resim kursunda Kütüphane Haftası için hazırladığı Türk edebiyatının önemli isimleri Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Namık Kemal, Yahya Kemal Beyatlı ve Ziya Gökalp’in portrelerinden oluşan sergiyi gezdi.

        Serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceği belirtildi.

        Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"

        Benzer Haberler

        Bulgaristan seçimleri öncesi Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara çağrı
        Bulgaristan seçimleri öncesi Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara çağrı
        Trakya'da enerjide dev hamle: 2030'a kadar 60 milyar TL yatırım
        Trakya'da enerjide dev hamle: 2030'a kadar 60 milyar TL yatırım
        Kaçırma ve darp olayıyla ilgili 8 şahıs tutuklandı
        Kaçırma ve darp olayıyla ilgili 8 şahıs tutuklandı
        Tekirdağ'da sağanak yağış
        Tekirdağ'da sağanak yağış
        Denetimde ilginç savunma: "Kask kafama olmuyor"
        Denetimde ilginç savunma: "Kask kafama olmuyor"
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı