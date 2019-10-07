Depremde okulları hasar gördüğü için başka okula geçen öğrencilere moral etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremde okulları hasar gördüğü için başka okula geçen öğrencilere moral etkinliği

İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yer alan ve Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde okulları hasar gördüğü için eğitim öğretime başka bir okulda devam eden öğrenciler için okulda moral etkinliği düzenlendi.

Depremde okulları hasar gördüğü için başka okula geçen öğrencilere moral etkinliği

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yer alan ve Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde okulları hasar gördüğü için eğitim öğretime başka bir okulda devam eden öğrenciler için okulda moral etkinliği düzenlendi.
İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8. büyüklüğündeki depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Silivri’nin komşularından Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesinde eğitim öğretim veren Nizamettin Demirdöven İlkokulu da hasar gördü. Okulun 524 öğrencisi aynı mahallede yer alan Marmaraereğlisi Belediyesi Ortaokulu’na nakledildi.
İkili eğitime geçilen okulda ortaokul öğrencileri sabah saatlerinde okula gelirken okulları depremde hasar gören ilkokul öğrencileri de öğleden sonra okula gelmeye başladı.
Okul binalarını terk ederek yeni bir binaya geçmek zorunda kalan ancak buradaki derslik sayısının yetersiz olması nedeniyle bütünleştirilen sınıflarda eğitim öğretim gören öğrencilere hem yaşadıkları deprem stresinden uzaklaşmaları hem de yeni okullarına uyum sağlamaları adına okul idaresi ve okul aile birliği tarafından moral etkinliği tertiplendi.
Okul bahçesinde yapılan etkinlikte çocukların en sevdiği figürler olan palyaçolar eşliğinde çalan müziğin ritmine ayak uyduran öğrenciler gönüllerince dans etti.
Düzenlenen çeşitli yarışmalarda bir birlerine üstünlük kurmak için kıyasıya rekabete tutuşan öğrenciler için okulda yüz boyama etkinliği de düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Nizamettin Demirdöven İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nursen Biter, “Nizamettin Demirdöven İlkokulu olarak zor günler yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte. Deprem sonrası okulumuz hasar gördü, ciddi bir hasar aldı ve bütün öğrencilerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Burada belediye ortaokulumuzda öğretime başladık. Lakin hepimiz için zorlu bir süreç oldu. Özellikle depremi yaşayan öğrencilerimiz için daha zor bir süreç oldu ve biz öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu gerçekleştirmek için bir organizasyon düzenledik” dedi.
Organizasyonda üç tane palyaçomuz var. Yüz boyama etkinlikleri, yarışmalarımız, oyunlarımız var diyen Biter, “Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de çok mutlu oldular. Hep birlikte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bize destek olan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların katkıları ile gerçekleştirdik bu etkinliği. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün gün ve bütün süreç boyunca her zaman çocukların ve öğretmenlerinin yanındaydı. Okulumuz depremde ciddi hasar aldı ve yıkılması gereken bir süreçte. Yeni okul için herkesten destek bekliyoruz” diye konuştu.

TEKİRDAĞ

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı Her gün yüzlerce kavunu delinen esnaf, gerçeği güvenlik kamerasından gördü
YEREL HABERLER Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız Komşusuna ...
Trakya’daki aydınlatma sistemi yenilendi 45 bin 267 armatür yenilendi TREDAŞ Trakya’nın sokak lambalarına yeniden hayat verdi
YEREL HABERLER Trakya’daki aydınlatma sistemi yenilendi 45 bin 267 ...
Tamir yaparken çiftlik yandı
YEREL HABERLER Tamir yaparken çiftlik yandı
Tekirdağ sahilinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi
YEREL HABERLER Tekirdağ sahilinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” ...
Elektrik kaçağı hayvanları telef etti
YEREL HABERLER Elektrik kaçağı hayvanları telef etti
Ömer'in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor
YEREL HABERLER Ömer'in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor
Yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü
Minibüs büyükbaş hayvanlara çarptı
YEREL HABERLER Minibüs büyükbaş hayvanlara çarptı
2019-Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona erdi
YEREL HABERLER 2019-Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona erdi
(Özel) Depreme yönelik uzmanlardan çok önemli uyarı
YEREL HABERLER (Özel) Depreme yönelik uzmanlardan çok önemli uyarı
Sağlıklı yaşam için yürüyüş
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam için yürüyüş
Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Şiddetli yağışa karşılık TESKİ ekipleri gece boyu sahada
YEREL HABERLER Şiddetli yağışa karşılık TESKİ ekipleri gece boyu ...
Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip
Geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Geceyi şimşekler aydınlattı
İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
YEREL HABERLER İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X