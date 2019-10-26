Çorlu’da ekmek fiyatı zamlandı

Çorlu’da fırıncılar, 1,25 TL’den satılan ekmeğe 25 kuruş zam yaparak 1,50 TL’den satışa sundu.

İlk olarak İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınların Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de ekmeğe yüzde 20 zam yapması ile 250 gramlık ekmeğin 1,25 TL’den 1,50 TL’ye çıkarılmasının ardından Çorlu’da da ekmek fiyatına zam yapıldı. Yeni zammı uygulayan fırınlarda ekmekler raflarda 1,50 TL’den satışa çıktı. Maliyetlerinin sürekli yükseldiğini dile getiren fırıncılar da vatandaşlardan yapılan zam ile ilgili olarak sağduyu bekliyor.

TEKİRDAĞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.