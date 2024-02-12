Tekirdağ'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Karlı Mahallesi'nde İbrahim Namık'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekipleri yangında Namık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Namık'ın cenazesi Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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