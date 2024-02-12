Tekirdağ'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karlı Mahallesi'nde İbrahim Namık'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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