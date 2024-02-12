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        Tekirdağ'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:10
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        Tekirdağ'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Karlı Mahallesi'nde İbrahim Namık'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekipleri yangında Namık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Namık'ın cenazesi Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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