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        Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde nargile tütünü fabrikasında piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 ton 638 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:10
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        Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde nargile tütünü fabrikasında piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 ton 638 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde işletmeciliğini H.Ö.'nün yaptığı nargile tütünü fabrikasında, bandrolsüz olarak içime hazır tütünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin fabrika içinde yaptığı aramada 3 ton 638 kilo satışa hazır bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen tütünlerle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi H.Ö., hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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