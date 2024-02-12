Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde nargile tütünü fabrikasında piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 ton 638 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde işletmeciliğini H.Ö.'nün yaptığı nargile tütünü fabrikasında, bandrolsüz olarak içime hazır tütünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin fabrika içinde yaptığı aramada 3 ton 638 kilo satışa hazır bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen tütünlerle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi H.Ö., hakkında işlem başlatıldı.