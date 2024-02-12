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        Tekirdağ'da üretilen eşofman ve montlar Gazze'deki sivilleri ısıtacak

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde eşofman ve mont üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:53
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        Tekirdağ'da üretilen eşofman ve montlar Gazze'deki sivilleri ısıtacak
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        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde eşofman ve mont üretiliyor.

        Tekirdağ'da usta öğretici ve kursiyerlerin ürettiği eşofman ve montlar Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanı'na gönderildi.

        Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, AA muhabirine, üretilen 5 bin eşofman ve montu Gazze'de yaşayanlara ulaştırılması için yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

        İsrail'in Filistin'de başlattığı katliamın kabul edilemez olduğunu belirten Zeray, dünyanın insanlık dramı ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        Süleymanpaşa Belediyesinden aldıkları kumaşların kursiyerler tarafından eşofman ve mont olarak üretildiğini aktaran Zeray, "İsrail'in saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz toplantı gerçekleştirdi. 'Dikiş makinelerimiz Gazze için çalışıyor' projesi kapsamında, eşofman ve mont üretimine başladık. Ürünlerimizin ilk partisi Mersin Limanı'na gönderildi." diye konuştu.

        Zeray ayrıca kursiyerlerin, üretime ve Filistin'de yaşayanlara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kurs öğreticisi Gökçe Arca Ünlüer de Gazze'de yaşayan insanlara destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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