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        Tekirdağ'da ev yangını; 1 ölü

        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında İsmail Namık (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:35
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        Tekirdağ'da ev yangını; 1 ölü
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        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında İsmail Namık (62), hayatını kaybetti.

        Karlı Mahallesi'nde İsmail Namık'a ait tek katlı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız olduğu belirlenen İsmail Namık'ın cesedi bulundu. Cenaze Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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