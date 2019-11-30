Bakan Varank’tan sanayi tesislerine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sanayi tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çelik yelek üretimi yapılan tesiste test atışı da gerçekleştiren Bakan Varank, milli piyade tüfeğinin el kundağı ve bazı parçalarının üretildiği tesisi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bir dizi programa katılmak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerine gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan Ergene ilçesinde kurulu bulunan Ergene 1 ve Ergene 2 Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan bazı tesisleri ziyaret etti.

Savunma sanayine dönük MPT76 milli piyade tüfeğinin el kundağı ile bazı parçalarını üreterek havacılık sektöründe kullanılan Alüminyum 7000 serisinin ülkedeki sayılı üreticilerinden biri olan Sistem Alüminyum, balistik kumaş dokuma, yağmurluk, çelik yelek, termal kameraya yakalanmayan kumaşlar ile askeri ve stratejik tekstil ürünleri üreten Öztek Tekstil ile tekstil fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan enerji tesisinin atık enerjisi ile fabrika bahçesine Türkiye’nin ilk ışıklı serasını kurarak yılda 6 bin ton domates üretimi gerçekleştiren Can Tekstil firmalarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Varank, tekstil fabrikaları için kurdukları enerji santralinin atık ısısıyla tarımsal üretim yapan Can Tekstil firmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ gerçekten sanayisi güçlü, aynı zamanda inovasyona önem veren şehrimiz diyen Bakan Varank, “Buradaki sanayi kuruluşlarımız gerçekten ülkemizin gözbebeği, sanayimiz açısından ülkemiz açısından önemli tesisler var. Burada da Mahmut Can’ın tesisine geldik. Burası normalde bir tekstil fabrikası olması lazım ama tekstil fabrikasının çok ötesinde. Kendilerinin tekstil işleri var. Bu işe böyle başlamışlar sanayiciliğe ama buradaki enerji tesisinden arta kalan sıcak havayı bir sera kurmak için kullanıyorlar ve ülkemizin medarıiftiharı bir serayı hayata geçirmişler, domates, biber üretiyorlar, sağlıklı doğal ürünler üretiyorlar. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesine çok önem veriyor. Bizim aslında hiçbir çıktımızı israf etmememiz lazım. Burada da bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Bir enerji tesisinden açığa çıkan sıcaklıkla böyle seralar oluşturulabilir ve ülkemizin hem tarımına hem de ekonomisine katkı sağlanabilir. Bu manada Mahmut Can’ı tebrik ediyorum. Bir fabrikanın içine böyle bir tesis kurmuş umarım diğer sanayicilerimize de örnek olur” dedi.

Tekstil sanayisinin de ülke ekonomisi açısından önemini vurgulayan Varank, "Tekstil ülkemiz açısından çok önemli ve değerli. Bir zamanlar tekstille ilgili farklı düşünceler vardı. Bugün geldiğimiz noktada tekstilin ticaret fazlası veren en önemli sektörlerden biri olduğunu görüyoruz ve artık ülkemizin sosyoekonomik gelişmişlik açısından ileri illerinde geleneksel tekstilin yanında teknik tekstil uygulamaları da çok yaygın bir şekilde var. Bir sanayi tesisini gezdik ve burada savunma sanayine yönelik ürünler üretiliyordu. Çelik yelek ürünlerini test edelim dedik. Bizzat bir ürünü test etmiş olduk. Tekstil alanında bilindiği gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörün bizden talep ettiği ikinci el makinelerle yapılan yatırımların da teşvik kapsamına alınması isteği vardı ve bunun yerine getirdik. Artık ikinci el makinelerle yatırımları da teşvik kapsamında destekliyoruz. Bu manada da buradaki sanayicilerimiz o ikini el makineleri ile daha çok emek yoğun şehirlerde yatırımlar yapıyorlar. Burada da daha çok teknik tekstil dediğimiz yatırımları katma değerli yatırımları hayata geçiriyorlar. Tekstil alanında Almanya bir dönem bu sektörden çıkmışken şimdi artık Almanya’da artık tekstil fuarları yapılmaya başlandı. Biz geleneksel olarak tekstilde güçlü bir ülkeyiz inşallah buradaki gücümüzü daha katma değerli bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

Ziyaretlerde Bakan Varank'a, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da eşlik etti.

TEKİRDAĞ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.