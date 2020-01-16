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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrencilerden durak kütüphanesine destek

İHA

Geçtiğimiz günlerde Çorlu Belediyesi ve Eczacıbaşı Çorlu Kampüsü tarafından hizmete sunulan Durak Kütüphanesi projesine bir destek de Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulundan geldi. Öğrenciler tarafından toplanan kitaplar Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teslim edildi.

Öğrencilerden durak kütüphanesine destek

Geçtiğimiz günlerde Çorlu Belediyesi ve Eczacıbaşı Çorlu Kampüsü tarafından hizmete sunulan Durak Kütüphanesi projesine bir destek de Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulundan geldi. Öğrenciler tarafından toplanan kitaplar Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teslim edildi.
Okuma alışkanlığını genişletmek ve okur sayısını artırabilmek için Çorlu Belediyesi ve Eczacıbaşı Çorlu Kampüsü tarafından başlatılan çalışma kapsamında otobüs duraklarını kütüphaneye dönüştürme projesi ilgi ve destek görmeye devam ediyor.
Çorlu'da da okur sayısını artırabilmek düşüncesiyle yola çıkan Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Semahat Pektaş, öğrenciler arasında kitap toplama kampanyası gerçekleştirdi. Okul Müdürü Oktay Kaplan'ın da desteğiyle okul çapında gerçekleştirilen kitap toplama kampanyası sonunda temin edilen kitaplar Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teslim edildi.
Başkan Sarıkurt, Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu Müdürü Oktay Kaplan, öğretmen Semahat Pektaş ve öğrencilere düzenledikleri bu kampanya ile otobüs durak kütüphanesi projesine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, “Okuma alışkanlığı beraberinde sorgulamayı da getirmektedir. Sorgulayan bireylerin yaşamlarında ne kadar başarılı oldukları konusunda çok sayıda örnek vardır. Okumak zihinsel sağlığımızı geliştirir, bilgi seviyemizi artırır, hafıza ve düşünme gücümüzü geliştirir. Bizi geleceğe hazırlayacak çok sayıda bilgiye okuyarak ulaşabiliriz. Çocuklarımızın gelecekte hem kendilerine hem de ülkemize faydalı bireyler haline gelebilmeleri, kendi içlerindeki potansiyeli keşfederek elde ettikleri deneyimler ileride onlar için büyük fayda sağlayacaktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi el ele vererek otobüs duraklarımızı kütüphaneye çevirecek, özenle okuyacak ve severek paylaşacağız. Projemize destek verdikleri için Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu'nun değerli yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine çok teşekkür ediyor, bir kez daha tüm Çorlu halkını bu güzel projeye destek olmaya davet ediyorum” dedi.

TEKİRDAĞ

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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