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Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mülteci kaçırmaya çalışan şüpheli ile birlikte 7 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mülteci kaçırmaya çalışan şüpheli ile birlikte 7 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı.
Olay, sabahın erken saatlerinde Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İnanlı Mahallesi’nden Hayrabolu yönüne doğru hareket halindeki R.A. sevk ve idaresindeki 34 JG 1635 plakalı araç, devriye atan jandarma ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 6 Pakistan, 1 Hindistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sürücü R.A. ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan göçmen kaçakçılığı şüphelisi R.A., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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