İki günlük kar mesaisi ile Süleymanpaşa yolları açık kaldı

Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Trakya genelinde etkili olan kar yağışı boyunca mesai mefhumu gözetmeden çalışarak özellikle kırsal mahallelerde ulaşımla ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçti.

Süleymanpaşa’nın nispeten yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde yoğunluğunu arttıran kar yağışı nedeniyle, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 30 personelden oluşturulan özel bir ekip, 24 saat esasına dayanan bir çalışma ile köy yollarının açık tutulması için mesai harcadı.

2 adet kar küreme ve tuzlama aracı, yol açımı için 4 adet greyder, tuzlamada kullanılacak 2 adet kamyonet ve 5 adet kepçeden oluşan araç filosu ile yoğun kara maruz kalan yollarda çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, Semetli Mahallesi mezarlık yolu ve köy içi yollar temizlendi. KarabezirganHayrabolu ve DoğrukkaracamuratHayrabolu bağlantı yolları, KaşıkçıKazandere ile MermerYeniköy Mahalleleri arası ve Seymenli ile Ferhadanlı Mahalleleri bağlantı yolları ile ana yol bağlantısı kardan arındırıldı. Karacakılavuz ve Karahisarlı Mahalleleri köy içi yolları, Güveçli, Ortaca, Nusratfakı, Yukarıkılıçlı, Ahmedikli ve Kazandere Mahalleleri köy girişleri ve köy içi yollarında kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca TatarlıOrmanlı Mahalleleri arasında yoldan çıkarak karda mahsur kalan bir araç ve içindeki bir vatandaş da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Titizlikle ve yoğun şekilde yürütülen kar mücadelesi çalışmaları neticesinde, 2 günlük zorlu mevsim şartları süresince Süleymanpaşa genelinde herhangi bir ulaşım sorunu oluşmadan süreç başarıyla yönetilmiş oldu.

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