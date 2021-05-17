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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk

DHA

Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'da, tam kapanma sonrasında sabah erken saatlerde sahile gidenler yürüyüş yaptı, oltayla balık tuttu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmeye geçildi. Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren sahile gitmeye başladı. Gencinden yaşlısına sahil kesimine gidenler tam kapanmanın ardından temiz havada yürüyüş ve parklarda spor yaptı. 
Sahile balık tutmaya gelen Oğuzhan Şen, tam kapanmada evde kalmaktan sıkıldığını belirterek, "Mecburen bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hobilerimizi yapmaya devam etmek zorundayız. Hayat devam ediyor, umarım daha güzel günler bizleri bekliyor olsun. Balık var özlemiştim. Yaklaşık 20 gündür dışarıya çıkmıyorduk. İlk fırsatta hobilerimizi yapmaya geldim. Yaşadığımızı hissettik, inşallah bundan sonra hep böyle olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-05-17 14:09:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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