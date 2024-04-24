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        Çorlu'da eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin iki ayrı evde yaptığı aramada 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:20
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        Çorlu'da eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin iki ayrı evde yaptığı aramada 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden

        H.B. (62) tutuklandı, M.M. (74) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan H.B. ve M.M. adlı kadınların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Evlerde yapılan aramada çatı ve merdiven altlarında 1 kilo 60 gram eroin, 1568 sentetik hap ve ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, M.M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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