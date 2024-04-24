Tekirdağ'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, Suriye, Fas, Mısır ve Tunus uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Y'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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