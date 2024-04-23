Tekirdağ'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan M.B. idaresindeki 59 AGS 240 plakalı midibüs, Kurtpınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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