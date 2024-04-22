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        Tekirdağ'da 23 Nisan kutlamaları, Balkan ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla başladı

        TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Balkan ülkelerinden gelen çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:40
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        Tekirdağ'da 23 Nisan kutlamaları, Balkan ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla başladı
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        TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Balkan ülkelerinden gelen çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Balkan ülkelerinden çocukları davet etti. Kutlamalar, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'dan gelen çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile vatandaşların da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahte oldu. Tarihi valilik binası önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı'nda son buldu. Anıta çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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