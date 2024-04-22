Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 4 şüpheli yakalandı.
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vatan Mahallesi'nde A.D'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi A.D. ve evde bulunan S.Ş, Ö.T, C.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Y'yi Fatih Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.K'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
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