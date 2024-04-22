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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:56
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 4 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vatan Mahallesi'nde A.D'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi A.D. ve evde bulunan S.Ş, Ö.T, C.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Y'yi Fatih Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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