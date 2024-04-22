Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 586 uyuşturucu hap, 115 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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