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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:51
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde14 zanlı yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 947 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 753 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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