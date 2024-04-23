Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerinden çelik kasayı çaldığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerinden çelik kasayı çaldığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Faruk Ilgaz Caddesi'nde bir iş yerine giren 4 şüpheli içerisinde nakit para, tapu ve özel belgelerin bulunduğu çelik kasayı çaldı.
İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan teknik takip sonucu A.D, Ş.S, E.K, ve C.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S. ve E.K. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar satışa hazırlanmış uyuşturucu medde ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K. ve C.A. gözaltına alındı.
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