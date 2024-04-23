Tekirdağ'da asayiş

Olayla ilgili M.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar satışa hazırlanmış uyuşturucu medde ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan teknik takip sonucu A.D, Ş.S, E.K, ve C.İ. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Ilgaz Caddesi'nde bir iş yerine giren 4 şüpheli içerisinde nakit para, tapu ve özel belgelerin bulunduğu çelik kasayı çaldı.

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