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        Tekirdağ'da yağmur ve toz taşınımı etkili oldu

        Tekirdağ'da etkili olan yağmur ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:53
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        Tekirdağ'da yağmur ve toz taşınımı etkili oldu
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        Tekirdağ'da etkili olan yağmur ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte hafif yağmurun ardından etkili olan toz taşınımı nedeniyle bir süre çamurla karışık yağış görüldü.

        Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

        Araçlarında lekeler oluşan sürücülerden bazıları, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da ilçedeki oto yıkamacılarına gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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