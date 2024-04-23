Tekirdağ'da yağmur ve toz taşınımı etkili oldu

Araçlarında lekeler oluşan sürücülerden bazıları, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da ilçedeki oto yıkamacılarına gitti.

Kentte hafif yağmurun ardından etkili olan toz taşınımı nedeniyle bir süre çamurla karışık yağış görüldü.

Tekirdağ'da etkili olan yağmur ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

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