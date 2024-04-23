Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres belirlendi. Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada, uyuşturucunun oyuncak bebeğin içine gizlendiği tespit edildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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