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        Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:20
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        Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
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        TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres belirlendi. Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada, uyuşturucunun oyuncak bebeğin içine gizlendiği tespit edildi.

        Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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