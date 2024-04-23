Tekirdağ'da milli mücadeleyi ve TBMM'nin açılışını canlandırdılar
TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, milli mücadele ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yılını canlandırdı.
TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, milli mücadele ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yılını canlandırdı. Çorlu ilçesinde ise stadyumdaki kutlamalar ilgiyle izlendi.
Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtını'na çelenk konulmasının ardından sahil dolgu alanındaki Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Kutlamalara Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile vatandaşlar katıldı. Kapalı havadaki kutlamalarda öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve milli mücadele yıllarında yaşanan zorluklar ile TBMM'nin kuruluşunu anlatan tiyatro oyunu sahneledi. Kutlamalarda, Balkan ülkelerinden gelen çocukların halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.
ÇORLU'DA STADYUMDA KUTLAMA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar General Basri Saran Stadyumu'nda yapıldı. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Muammer Elper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile vatandaşların katıldığı kutlamalarda, öğrencilerin yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi.
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