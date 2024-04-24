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        Tekirdağ'da minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ'da jandarmanın kapalı kasa minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:50
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        Tekirdağ'da minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da jandarmanın kapalı kasa minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, 10 Suriye, 7 Fas, 3 Tunus ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü A.Y., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.Y.’nin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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