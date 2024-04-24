Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.
Sürücü G.K. ve otomobilde bulunan S.B. gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.Z, İ.Ç. ve K.K'yı Yeniçiftlik Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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