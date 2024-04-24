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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu'daki esnaf odalarının başkanları, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:57
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu’daki esnaf odalarının başkanları, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak’a ziyarette bulundu.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ergene Belediye Başkanı seçilen Topak’a ziyaretler devam ediyor.

        Çorlu’da faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları Topak’ı ziyaret etti.

        Yaptıkları çalışmaları Topak ile paylaşan oda başkanları, projeleri hakkında da bilgi verdi.

        Topak ise göreve geldikleri gündün itibaren vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Bölgedeki esnaf odalarıyla çalışmalar planladıklarını ifade eden Topak, "Herkes bizleri ziyaret edip mutluluğumuzu paylaşarak hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Bizler de ziyarete gelen gönül dostlarımızı ağırlamaktan memnun ve mutlu oluyoruz. Esnaf odalarının başkanları tarafından yapılan ziyaretten de son derece memnun oldum." diye konuştu.

        - Çorluspor 1947, bu haftayı bay geçecek

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta mücadele eden Çorluspor 1947, bu haftayı bay geçecek.

        Hafta sonu müsabakaya çıkmayacak olan takım, çalışmalarına devam ediyor.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, iyi durumdaki takımın moral seviyesinin de en üst seviyede olduğunu, şuan gruplarında 64 puanla liderliği koruduklarını belirtti.

        Çorluspor 1947, 5 Mayıs Pazar deplasmanda Yuvacıkspor ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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