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        Tekirdağ'da öğrenci ve velilerinden oluşan halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve velilerinden oluşan halk oyunları ekibi zeybek oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:39
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        Tekirdağ'da öğrenci ve velilerinden oluşan halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve velilerinden oluşan halk oyunları ekibi zeybek oynadı.

        Sanayiciler İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve velileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sunmak üzere zeybek öğrenmeye birkaç ay öncesinde başladı.

        "Annem, babam ve ben zeybek oynuyoruz Atam" projesi kapsamında sınıf öğretmenleri Işıl Özduran ve Özden Özduran tarafından ekip provalarla hazırlandı.

        Anne, baba ve çocuklarından oluşan zeybek ekibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterilerini dün hava muhalefeti nedeniyle sunamadı.

        Okul bahçesinde bugün düzenlenen kutlama programında sunulan zeybek gösterisi izleyenlerden beğeni aldı.

        Halk oyunları ekibi daha sonra farklı yörelerden de gösteriler sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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