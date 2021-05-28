Tekirdağ’da heyelan yolu kapattı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli sağanak yağış heyelana yol açtı.

Akşam saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Süleymanpaşa Şarköy yolu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle bir otomobil sular altında kaldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ise yolun açıldığı belirtildi.

Uçmakdere'de yağışla birlikte derenin taştığı bildirildi.

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