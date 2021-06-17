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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon dolandırıcılarına karşı uyarı

İHA

Telefon dolandırıcılarına karşı uyarı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son günlerde artan telefon dolandırıcılığı vakalarına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi adına arama yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım topladıklarını söyleyen dolandırıcıların güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini belirtti.

“Fırsatçılara itibar etmeyin”
Vatandaşların yardımseverliğini istismar eden fırsatçıların artmaya başladığını ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; “Kıymetli Hemşerilerim, bugüne dek birçok kez olduğu gibi, yeniden bir telefon dolandırıcılığı olayı ile karşı karşıyayız. Belediyemiz adına arama yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve öksüz, yetim çocuklar için yardım topladıklarını söyleyen dolandırıcılar, halkımızın manevi duygularını istismar etmekte, kendilerine menfaat sağlamaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür taleplerde bulunan fırsatçılara itibar etmemesini; tanımadıkları kişilerden gelen benzer istekleri 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini önemle rica ederim” ifadelerini kullandı.

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