Bu plaja erkekler giremiyor Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Kadınlar Plajı yeniden açıldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet veren Kadınlar Plajı yeniden açıldı. Erkeklerin alınmadığı plaja kadınlar ilgi gösteriyor.

Ülkenin büyük bölümünde sahilleri tehdit eden müsilajın ilk görüldüğü şehir olan Tekirdağ, denizler müsilaj tehlikesinden arınınca vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemek için ilk adresi oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet verecek şekilde düzenlenen Kadınlar Plajı da yeniden açıldı. Kadınlara özel olarak hazırlanan plaja erkeklerin girmesine müsaade edilmiyor. Brandalarla genel kullanıma açık plajdan ayrılan bölüm sadece kadınlar tarafından kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.