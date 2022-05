39 üniversite öğrencisiyle Tekirdağ'a kültürel gezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Damla Projesi" çerçevesinde 39 farklı ilden gönüllü üniversite öğrencileri, Tekirdağ'ı gezmeye başladı. Öğrenciler, bölgede gerçekleştirecekleri 10 günlük gezide bölgede ekonomi, sosyal, sanat gibi konularda bilgi sahibi olacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerin katılımcı gençlerle bir araya gelmesi ve kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı, yörelerdeki insanlarla katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amacıyla başlatılan proje ile ilgili 39 gönüllü üniversite öğrencisi Tekirdağ'a geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gezi programına başlayan gençler, şehir merkezindeki Rakoczi Müzesini ve Etnografya Müzesini ziyaret etti. 10 gün boyunca Tekirdağ'ı gezecek olan öğrenciler, kentin güzelliklerini gezmenin yanı sıra köyde hasada katılacak, farklı mahallelerde çocuklarla oyun oynayacak ve kentte çeşitli etkinliklerde bulunacak.

Damla Projesi'nin gönüllü koordinatörü olarak öğrencilerle birlikte Tekirdağ’a gelen Yıldız Altıntaş, “Bakanlığın gönüllü koordinatörü olarak Eskişehir’den geliyorum. Buraya 39 gencimiz ile birlikte geldik, 39 gencimizin her biri farklı illerden. Önce web sitesinde başvuru formu oluşturulmuştu, o başvuru formundaki soruları doldurarak özenle seçilen öğrenciler her birisi. Burada 10 gün boyunca sosyal sorumluluk çalışmaları, gönüllülük çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda bu çalışmaları yaparken de, Tekirdağ ilinin tarihi ve kültürel yerlerini de tanıyacağız. Hem kültürümüzü hem de gönüllülüğü birleştirerek inşallah çok güzel bir program geçirmeyi umuyoruz. Müzelerimize geldik, müzelerimiz de gayet güzel. Katılımcılarımız da çok beğendi gözlemlediğim kadarıyla” dedi.

Öğrencilerden Kübra Çolak ise, “Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. 2019 yılından beri damla gönüllüsüyüm. Bu benim ilk ulusalım oldu. Buraya seçilmiş olmak benim için çok gurur verici. Çünkü özenle seçiliyor her gönüllü. Tekirdağ çok güzel bir il, çok beğendim. Şu ana kadar ki etkinliklerimiz hayal ettiğimden daha güzel geçmesi beni mutlu etti. Gönüllülüğü gerçekten yapabileceğimi düşünüyorum burada. Çünkü dolu dolu gönüllülük yapabileceğim güzel insanlarla tanıştım. Önce ekip arkadaşlarım, daha sonra Tekirdağ insanı ve halkı çok güzeldi, güler yüzle karşıladılar bizi” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, bölgede gerçekleştirecekleri 10 günlük gezide bölgede ekonomi, sosyal, sanat gibi konularda bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri gittikleri, yaşadıkları bölgedeki yaşantılarında hem anlatacak hem de uygulayacak. Tekirdağ Çanakkale Şehitliği ve huzur evlerini ziyaret edecek olan gençler, burada yaşlılar ile vakit geçirerek huzurevi sakinlerine hediyeler verecekler. 19 Mayıs kutlama etkinliklerine de katılacak olan gençler Suriyeli sığınmacı çocuklarla vakit geçirerek uçurtma şenliğine katılacaklar.

