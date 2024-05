Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

BMI Business School'dan yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının bugünü ve geleceğinin "Re-Innovating In the Age Of AI" temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul'da misafirlerini ağırlayacak.

Zirve, aynı zamanda "En Etkin 50 Teknoloji Lideri"nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı zirvede, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak.

Etkinlikte, bilişim kurulu başkanlarının (CIO) gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak. Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan "akıllı şehirler" de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC'nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global öncülerinden Hazem Galal da zirvede bulunacak. Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.