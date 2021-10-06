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Bilim ve teknoloji dünyasında kadınların potansiyellerini keşfetmesine yardımcı olmak, fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kadın sayısını artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yenilikçi projelere odaklanan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), yapay zekâ üretiminde kadınların rolünü artırmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen markalarıyla birlikte kadınlara özel bir eğitim programı başlatıyor.

Program kapsamında 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay boyunca, dünyanın önde gelen online eğitim kuruluşlarından Udacity ile birlikte oluşturulan yapay zekâ eğitimleri verilecek. ‘Artificial Intelligence with Python’ ve ‘Deep Learning’ ana başlıkları altında katılımcılar teknik eğitimlerin yanı sıra yine online ortamda gerçekleştirilecek canlı soru&cevap oturumlarına, ‘soft skill’ eğitimlerine, motivasyon konuşmalarına ve kariyer günü etkinliklerine katılacak.

1500’den fazla mentor ve alan uzmanının yer alacağı proje sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan ‘Nanodegree Sertikası’ verilecek. Eğitimlerle yapay zekâ yetkinliklerini geliştirecek olan yeni mezun katılımcılara, program sonunda destekçi firmalarda çalışma fırsatı da sunulacak.

YAPAY ZEKÂ 16 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR

Yapay zekanın hem iş dünyasında hem de yaşamın farklı alanlarında yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çeken Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, “Yapay zekâ ekonomisi önümüzdeki dönemde büyük bir potansiyel barındırıyor. PwC tarafından yapılan araştırmalar, yapay zekâ ekonomisinin boyutunun, 2030 yılına kadar 15.7 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Aynı zamanda 2030’a kadar yapay zekâ teknolojisi ile yerel ekonomilerde yüzde 26 oranında büyüme bekleniyor” dedi.

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda yapay zekâ alanında yol haritası niteliğindeki stratejisini açıkladığını hatırlatan Öney, 2025'te yapay zekâ teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yapay zekâ ekonomisinin sadece günümüzde değil, gelecekte de önemli bir konuma sahip olacağını vurgulayan Öney, “Yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin robotik süreç otomasyon, Python yazılım dili gibi güncel programlama dillerini öğrenmelerinin önemi daha da artacak. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, veri analitiğiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların pazarlama, satış ve iletişim departmanlarının bu alanda yeterli teknik bilgiye sahip olmaları şart. Artık işimiz ne olursa olsun hepimiz teknolojiyi bilmek, anlamak ve en önemlisi kullanabilmek zorunluluğundayız” diye konuştu.

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Öney, önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurarak bin 500’den fazla alanda uzmanlık ve mentor desteği veren Udacity’nin dünyada ilk kez bir sivil toplum kuruluşuyla böyle bir projeye imza attığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Türkiye’de de ilk defa yapay zekâ alanında kadınlara böyle bir eğitim programı açmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağını yetiştirme misyonuyla mühendislik bölümlerinden yeni mezun genç kadınları bu projeye davet ediyoruz. Sektörel İş Birliği ve Yetenek Yönetimi Komitesi ile bilim ve teknolojinin üretiminde uzman insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımıza teknoloji üretiminde sayıca az ve motivasyon olarak düşük olan kadın sayısını artırmak için devam ediyoruz. Çeşitliliğin artışıyla birlikte ülkemizin yapay zekâ alanında rekabetçi bir pozisyona ulaşacağımıza inanıyorum.”

PROJEYE KİMLER DESTEK VERİYOR?

Programa destek veren şirketler, eğitimlerin tamamlanmasının ardından yeni mezun katılımcılara bünyelerinde çalışma imkânı da sunacak.

Toplantıda verilen bilgiye göre programa destek veren firmalar arasında Abdi İbrahim, Arçelik, Artı İletişim Yönetimi Ltd.Şti, Aslanoba Gıda, BrainArts, Denizbank, Draeger, EnerjiSa, Ford Otosan, Hepsiburada, Mastercard, MESS, Migros, Swissotel The Bosphorus, TAV Technologies, Teknofix, Teleperformance, Tempo, TİSK ve Vodafone yer alıyor.