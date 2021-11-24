Tekrarlayan karın ağrılarına dikkat! 0:00 / 0:00

Karın ağrısı en sık rastlanılan sağlık sorunlarından biridir ve çoğu zaman nedeni ile beraber ağrının yerini tespit etmek zordur. Kadınlarda yumurtalık iltihabından tutun da, bademcik iltihabına kadar, cerrahi gerektiren mide-bağırsak delinmelerinden apandisit iltihabına kadar bir dizi önemli sağlık sorununun habercisi olabilir. Ani başlayan karın ağrılarının çoğu cerrahi girişim gerektirirken, tekrarlayan karın ağrılarının büyük kısmını mide-bağırsak iltihapları oluşturur.

Tekrarlayan karın ağrılarının nedenleri nelerdir?

-Mide-bağırsak enfeksiyonları

-Kabızlık

-Reflü hastalığı

-İltihabi bağırsak hastalıkları (Ülseratif kolit, crohn hastalığı gibi)

-Pankreatitler

-İrritabl Bağırsak Sendromu (Spastik kolon)

-Safra kesesi hastalıkları

-Böbrek taşları

-İdrar yolu enfeksiyonları

-Kadın üreme organları iltihapları

-Kansızlık

-Kas-iskelet sistemi hastalıkları

Karın ağrısı karın bölgesinde yaygınsa, tüm karın bölgesini kapsıyorsa neler aklımıza gelmelidir?

-İltihabi bağırsak hastalıkları

-Spastik kolon

-Üst solunum yolları iltihaplanmaları

-İdrar yolu enfeksiyonları

-Batına yönelik travmatik yaralanmalar

-Geçirilmiş batın içi ameliyatlar yaygın karın ağrılarına neden olurlar.

Tekrarlayan karın ağrıları strese bağlı olabilir mi?

6 aydan fazla süren aralıklı karın ağrıları özellikle kadınlarda sık görülür. Bu hastaların çoğunda çocukluk döneminde de karın ağrısı öyküsü vardır. Strese bağlı psikosomatik hastalıklarda da tedaviye dirençli sık tekrarlayan karın ağrıları görülür.

Karın ağrısı türleri nelerdir?

Karın ağrıları kramp tarzı olabileceği gibi, aralıklı şekilde artan azalan ağrı olarak da karşımıza çıkar. Kramp tarzı ağrı ishal, kabızlık, şişkinlik gibi bağırsak rahatsızlıklarında sık görülür. Ani şiddetli çıkan ve artan tarzda ağrıların altında da genellikle safra kesesi ve böbrek taşları yatar.

Karın ağrısının nedenleri nasıl tespit edilir?

Karın ağrısının neden kaynaklandığını tespitte ilk ve en önemli olan hekim tarafından yapılan fizik muayenedir. Karının elle yapılan muayenesi çoğu kez karın ağrısının acil bir cerrahi girişime ihtiyaç var mı yok mu olduğunu belirler. Karın ağrısının yaklaşık yüzde 20' si cerrahi girişim gerektirir. Bunun için hedefe yönelik kan testleri, direk grafiler, ultrasonografi, batın tomografisi, manyetik rezonans ve idrar, dışkı örnekleri ve mide- kalın bağırsağa yönelik endoskopik işlemler de yol gösterici olacaktır.

Karın ağrısını aza indirmek mümkün müdür?

Karın ağrılarının çoğu medikal tedavi ve cerrahi girişim gerektirse de, karın ağrılarını aza indirmek mümkündür.

-Bol sıvı tüketmek,

-Düzenli egzersiz yapmak, haftada en az 3 gün orta şiddette, ortalama 3 kilometrelik tempolu yürüyüş yeterli olacaktır,

-Yemek yeme alışkanlığı, özellikle porsiyonların küçük olması ve tıka basa karın doyurmamak,

-Yemekle uyku arasında en az 2 saat olması,

-Kronik mide-bağırsak hastalıkları tedavisi gören kişilerin diyet programlarının dışına çıkmaması önemlidir.

Her karın ağrısında doktora gitmeli miyim?

Tekrarlayan karın ağrılarının çoğu kendiliğinden geçer. Ancak, kıvrandırıcı, ani başlayan artan ve geçmeyen, ağrının ancak bacakların karına çekilmesiyle azalan, göğüste baskı hissiyle beraber karın ağrılarının çok ciddi olabileceği, mutlaka bir doktora başvurmak gerektiği unutulmamalıdır. Bunun dışında,

-Ağrılı idrar yapmak,

-Sık sık idrara çıkmak ve çay rengi idrar yapmak,

-Kanlı dışkı yapmak,

-Geçmeyen kusma,

-Gaz ve gaita çıkaramama,

-Genel beden ateşinin yüksekliği,

-Uzun süreli kabızlık,

-Nedensiz kilo kaybı şikayetlerinde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Lütfen karın ağrınızı geçiştirmeyin. Yaklaşık 6 saat içinde başlayan ve geçmeyen karın ağrısının, tıpta 'akut batın' adı verilen cerrahi müdahale gerektiren bir semptom olduğu unutulmamalıdır. Stres ve çevresel unsurların rol aldığı huzursuz bağırsak sendromu gibi mide-bağırsak hastalıklarında başvurulan hekime öykünün detaylı anlatılması çok önemlidir.

Ağrısız günler dileğiyle, sağlıkla kalın.