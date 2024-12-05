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        Haberler Dünya Tel Rıfat'ta Cerrahi Hastanesi'nin altında terör örgütü PKK/YPG'nin kazdığı tünel ağı görüntülendi | Dış Haberler

        Tel Rıfat'ta Cerrahi Hastanesi'nin altında terör örgütü PKK/YPG'nin kazdığı tünel ağı görüntülendi

        Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat ilçesindeki Cerrahi Hastanesi'nin altında teröristlerce kazılan tünel ağı keşfedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:17
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        Tel Rıfat'ta hastanenin altında tünel ağı görüntülendi
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        Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtaran SMO güçleri, ilçe merkezinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kentte sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesi için seferber olan SMO, bir yandan da teröristlerin arkalarında bıraktığı mayın ve tuzakları temizlemeye devam ediyor.

        3 katlı Tel Rıfat Cerrahi Hastanesi'ne gelen SMO unsurları, sağlık merkezinin altında kazılan tünel ağını tespit etti.

        AA'nın görüntülediği, kilometrelerce uzunluğa sahip tünelin yüksekliği 2,5 metre, eni yaklaşık 1 metreyi buluyor. Hastanenin bir bölümünden girilen tünelin daha sonra kollara ayrıldığı görüldü.

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        Söz konusu tünel ağının Tel Rıfat'ın kuzey, batı ve doğusunda yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazıldığı tespit edildi.

        Çatısı kavis şeklindeki tünellerin sağ ve sol odalara ayrıldığı görüldü. Bu tünellerin girişlerinde, Tel Rıfat merkezinden geçen tarihi Hicaz Demir Yolu'nun raylarından sökülen demir parçalarının kullanılması dikkati çekti.

        Bir yer altı sığınağını andıran tünellerin içinde tuvalet ve su depoları bulunuyor. Tünellerin tavanından elektrik kablolarının geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

        Teröristlerin, ayrıca karmaşık bir yapıya sahip tünellerin nereye çıktığını göstermek için Kürtçe ve Arapça yazılı yön talebeleri astığı kayıtlara geçti.

        "Tünellerden bir yer altı şehri inşa etmişler"

        Hastanenin altındaki tünelde AA muhabirine konuşan SMO'nun saha komutanlarından Tel Rıfatlı Ebu Fadi, ilçeyi kurtardıktan sonra yardıma muhtaç hasta olup olmadığını anlamak için hastaneye geldiklerinde tünel ağını keşfettiklerini söyledi.

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        Tünellerde halen tarama çalışması yürüttüklerini belirten Ebu Fadi, "Bu tünellerde yaklaşık 1,5 saat yürüdük ancak tünelleri bitmedi. Kilometrelerce yürüdükten sonra levhalar gördük. Tünellerden bir yer altı şehri inşa etmişler." dedi.

        Tünel ağlarının genişliği ve uzunluğu nedeniyle halen çalışmaların sürdüğünü belirten Ebu Fadi, teröristlerin tünellerin bir noktasında daha da aşağı inebilmek için bir çukur daha kazdığının görüldüğünü ve bunun derinliğinin 27 metreyi bulduğunu kaydetti.

        Taramalar sırasında 6 PKK/YPG'li teröristi yakaladıklarını ifade eden Ebu Fadi, "Örgüt, bu tünelleri terör eylemleri ve halkı korkutmak için kullandı. Silahlarını da burada saklıyorlardı." diye konuştu.

        Özgürlük Şafağı Operasyonu

        Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri, terör örgütü PKK/YPG'yle iş birliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

        Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

        Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

        Operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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