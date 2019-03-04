Akıllı telefon pazarında yeni form arayışları, katlanabilir erkanlarla hızlandı. Huawei ve Samsung başta olmak üzere telefon üreticileri katlanabilir modellerini birer birer duyurmaya başladı.

Tablet ile akıllı telefon deneyimini tek cihazda sunmaya odaklanan bu katlanabilir telefonlar, oldukça yüksek fiyatlarına karşın, tüketicilerin cephesinden yeni trend olabilir mi? Diğer bir deyişle kullanıcıların yeni telefon alırken, en çok aradığı özellikler neler?

Teknoloji odaklı küresel araştırma kuruluşu Morning Consult’ın son raporuna göre akıllı telefon kullanıcıların en çok önemsediği özellik, açık ara cihazın pil ömrü.

KATLANABİLİR TELEFONLARIN EN BÜYÜK SORUNU NE? İŞTE EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 95’i, “pil ömrü”nün kendileri için en önemli özellik olduğunu ifade ediyor. Önem sırasında ikinci unsur ise yüzde 93’lük oranla “kolay kullanım”.

Ardından sırasıyla yüzde 90’lık oranla “depolama”, yüzde 88’lik oranla “dayanıklılık” ve yüzde 86’lık oranla ise “kamera kalitesi” geliyor.

Özetle, “pil ömrü”, “kolay kullanım”, “depolama”, “dayanıklılık” ve “kamera kalitesi” tüketicilerin akıllı telefonlarda en çok önem verdiği özellikler olarak sıralanıyor.

BU ÖZELLİKLERE PEK BAKILMIYOR

Peki kullanıcı cephesinden en az tercih sebebi olan özellikler neler? Araştırmaya göre telefon satın alma kararında en az etkisi olan faktör yüzde 30’luk oranla “AR ve VR desteği” (artırılmış ve sanal gerçeklik).

Bunu yüzde 32’lik oranla “Ebeveyn kontrolü araçları”, yüzde 33’lük oranla “Yüz tanıma”, yüzde 37’lik oranla “Dijital sağlık araçları” ve yüzde 39’luk oranla ise “Spor ve aktivite takibi araçları” izliyor.

Her ne kadar bu araştırma, Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold gibi katlanabilir telefonların tanıtılmasından önce, Kasım 2018’de, yapılmış olsa da cihaz fiyatlarının da global olarak yükseldiği bir dönemde, tüketicilerin hangi yeniliğe veya özelliğe, para vermeye hazır olduğunu da gösteriyor.