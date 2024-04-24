Telefonla konuşma cezası ne kadar? 2024 araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası

Her gün binlerce araç, yollarımızı paylaşırken, sürücülerin dikkati dağıtan unsurlardan kaçınması hayati önem taşır. Ancak, maalesef birçoğumuz, trafikte cep telefonuyla konuşma alışkanlığını sürdürüyoruz. Bu alışkanlığın bir bedeli var mı? Trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası ne kadar?

Araç Kullanırken Cep Telefonu ile Konuşmak Cezası Ne Kadar?

2024 yılı itibariyle, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.506 TL'dir. Bu ceza hem sürücüye hem de araca aittir. Yani, araç sahibi sürücü değilse, araç sahibi de aynı cezayı ödemek zorundadır.

Trafikte Telefonla Konuşma Cezası Yaptırımları REKLAM Para cezasına ek olarak, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın yaptırımları şunlardır: 10 ceza puanı: Bu puanlar, sürücünün ehliyet puanlarına işlenir ve 12 puana ulaşan sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak el konulur.

Kaza riski artması: Dikkat dağınıklığı kazalara yol açabilir.

Diğer sürücülerin ve yayaların tehlikeye atılması: Telefonla konuşan sürücü, trafikteki diğer sürücüleri ve yayaları tehlikeye atabilir. Seyir Halindeyken Telefonla Konuşmak Suç Mu? Türkiye'de seyir halindeyken telefonla konuşmanın yasal durumu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-e maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre, sürücülerin seyir halindeyken ellerini serbest bırakacak veya aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde davranışlarda bulunmaları yasaktır. Trafik Kanunu'na göre de seyir halindeyken telefonla konuşmak trafik kuralı ihlalidir. Ancak, bu durum cezai suç olarak nitelendirilmez.