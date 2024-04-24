Telefonla konuşma cezası ne kadar? 2024 araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası
Günümüzde teknoloji ile olan bağımız giderek artarken, bu alışkanlıklarımız bazen trafik kurallarını ihlal etmemize neden olabiliyor. Türkiye'de, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın yasak olmasına rağmen, birçok sürücü bu kuralı ihlal ediyor. Peki, bu ihlalin bedeli ne kadar? İşte, 2024 yılında araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası hakkında detaylar...
Her gün binlerce araç, yollarımızı paylaşırken, sürücülerin dikkati dağıtan unsurlardan kaçınması hayati önem taşır. Ancak, maalesef birçoğumuz, trafikte cep telefonuyla konuşma alışkanlığını sürdürüyoruz. Bu alışkanlığın bir bedeli var mı? Trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası ne kadar?
Araç Kullanırken Cep Telefonu ile Konuşmak Cezası Ne Kadar?
2024 yılı itibariyle, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.506 TL'dir. Bu ceza hem sürücüye hem de araca aittir. Yani, araç sahibi sürücü değilse, araç sahibi de aynı cezayı ödemek zorundadır.
Trafikte Telefonla Konuşma Cezası Yaptırımları
Para cezasına ek olarak, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın yaptırımları şunlardır:
Seyir Halindeyken Telefonla Konuşmak Suç Mu?
Türkiye'de seyir halindeyken telefonla konuşmanın yasal durumu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-e maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre, sürücülerin seyir halindeyken ellerini serbest bırakacak veya aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde davranışlarda bulunmaları yasaktır. Trafik Kanunu'na göre de seyir halindeyken telefonla konuşmak trafik kuralı ihlalidir. Ancak, bu durum cezai suç olarak nitelendirilmez.
Kırmızı Işıkta Telefonla Konuşmak Cezası Nedir?
Türkiye'de kırmızı ışıkta cep telefonuyla konuşmanın cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre belirlenmektedir. Kırmızı ışıkta cep telefonuyla konuşmak, sürücünün dikkatini dağıtarak ve trafik güvenliğini tehlikeye atarak ciddi kazalara neden olabilecek bir davranıştır ve 159 TL para cezası uygulanır.
Trafikte Telefonla Konuşmanın Riskleri Nelerdir?