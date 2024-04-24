Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Telefonla konuşma cezası ne kadar? 2024 araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası

        Telefonla konuşma cezası ne kadar? 2024 araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası

        Günümüzde teknoloji ile olan bağımız giderek artarken, bu alışkanlıklarımız bazen trafik kurallarını ihlal etmemize neden olabiliyor. Türkiye'de, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın yasak olmasına rağmen, birçok sürücü bu kuralı ihlal ediyor. Peki, bu ihlalin bedeli ne kadar? İşte, 2024 yılında araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefonla konuşma cezası ne kadar?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her gün binlerce araç, yollarımızı paylaşırken, sürücülerin dikkati dağıtan unsurlardan kaçınması hayati önem taşır. Ancak, maalesef birçoğumuz, trafikte cep telefonuyla konuşma alışkanlığını sürdürüyoruz. Bu alışkanlığın bir bedeli var mı? Trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası ne kadar?

        Araç Kullanırken Cep Telefonu ile Konuşmak Cezası Ne Kadar?

        2024 yılı itibariyle, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.506 TL'dir. Bu ceza hem sürücüye hem de araca aittir. Yani, araç sahibi sürücü değilse, araç sahibi de aynı cezayı ödemek zorundadır.

        Trafikte Telefonla Konuşma Cezası Yaptırımları

        REKLAM

        Para cezasına ek olarak, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın yaptırımları şunlardır:

        • 10 ceza puanı: Bu puanlar, sürücünün ehliyet puanlarına işlenir ve 12 puana ulaşan sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak el konulur.
        • Kaza riski artması: Dikkat dağınıklığı kazalara yol açabilir.
        • Diğer sürücülerin ve yayaların tehlikeye atılması: Telefonla konuşan sürücü, trafikteki diğer sürücüleri ve yayaları tehlikeye atabilir.

        Seyir Halindeyken Telefonla Konuşmak Suç Mu?

        Türkiye'de seyir halindeyken telefonla konuşmanın yasal durumu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-e maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre, sürücülerin seyir halindeyken ellerini serbest bırakacak veya aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde davranışlarda bulunmaları yasaktır. Trafik Kanunu'na göre de seyir halindeyken telefonla konuşmak trafik kuralı ihlalidir. Ancak, bu durum cezai suç olarak nitelendirilmez.

        Kırmızı Işıkta Telefonla Konuşmak Cezası Nedir?

        Türkiye'de kırmızı ışıkta cep telefonuyla konuşmanın cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre belirlenmektedir. Kırmızı ışıkta cep telefonuyla konuşmak, sürücünün dikkatini dağıtarak ve trafik güvenliğini tehlikeye atarak ciddi kazalara neden olabilecek bir davranıştır ve 159 TL para cezası uygulanır.

        Trafikte Telefonla Konuşmanın Riskleri Nelerdir?

        • Dikkatin Dağılması: Araç kullanırken dikkatin dağılması, kazalara yol açabilecek en önemli faktörlerden biridir. Telefonla konuşmak, sürücünün dikkatini yoldan uzaklaştırarak tepki süresini önemli ölçüde uzatır. Bu durum, ani bir durumda doğru tepki verme yeteneğini azaltır ve kazaların olasılığını artırır.
        • Tepki Süresinde Azalma: Araç kullanırken telefonla konuşmak, sürücünün tepki süresini ciddi şekilde azaltır. Telefonla meşgulken sürücü, trafikteki değişen durumlara hızlı bir şekilde tepki verme yeteneğini kaybeder. Bu durum, ani fren yapma, hızlı manevra yapma veya diğer araçlardan kaçınma gibi acil durumlarda ciddi riskler oluşturabilir.
        • Görsel ve İşitsel Dikkatin Bölünmesi: Telefonla konuşmak sadece dikkati görsel olarak değil, aynı zamanda işitsel olarak da bölünmüş halde tutar. Bu durum, sürücünün trafikteki önemli uyarıları veya ses sinyallerini kaçırmasına neden olabilir. Örneğin, ambulans veya itfaiye sireni duyulduğunda, sürücü bu uyarıyı almayabilir ve acil durum araçlarının geçişini engelleyebilir.
        • Yasal Riskler: Birçok ülkede, trafikte cep telefonuyla konuşmak yasaktır ve bunun için ciddi cezalar uygulanır. Bu cezalar arasında para cezaları, ehliyetin geçici olarak veya kalıcı olarak alınması, hatta hapis cezaları bile bulunabilir. Bu yasal riskler, sürücüleri telefon kullanmaktan kaçınmaya teşvik etmek için önemli bir faktördür.
        • Diğer Yol Kullanıcılarının Güvenliği: Telefonla konuşmak sadece sürücünün kendi güvenliğini değil, aynı zamanda diğer yol kullanıcılarının güvenliğini de tehlikeye atar. Kaza yapma riski arttıkça, diğer araçlardaki sürücüler, yayalar ve bisikletliler de potansiyel olarak tehlikeye atılır.
        Plakasız araç kullanma cezası ne kadar?
        Plakasız araç kullanma cezası ne kadar?
        Kırmızı ışık cezası ne kadar?
        Kırmızı ışık cezası ne kadar?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu