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        Haberler Dış Yazar Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2024 kırmızı ışıkta geçmenin cezası

        Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2024 kırmızı ışıkta geçmenin cezası

        Başlı başına bir güvenlik önlemi olan kırmızı ışık, trafiği düzenlemek ve kazaları önlemek adına hayati bir rol oynar. Ancak, bazen aceleci sürücüler veya dikkatsizlik sonucu kırmızı ışık ihlali gerçekleşebilir. Peki, bu hızlı geçişin bedeli ne kadar? 2024 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası ve bu cezanın sürücüler üzerindeki etkileriyle ilgili merak edilenleri derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:25
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        Kırmızı ışık cezası ne kadar?
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        Trafikte kurallara uymak sadece kendi güvenliğimiz için değil, aynı zamanda diğer sürücülerin ve yayaların güvenliği için de önemlidir. Ancak, bazen acelecilik veya dikkatsizlik, kırmızı ışık ihlallerine neden olabilir. 2024 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar?

        Kırmızı Işık Cezası Ne Kadar?

        2024 yılı itibariyle, kırmızı ışık ihlali cezası 1.506 TL'dir. Bu ceza, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 1.129,50 TL'ye düşmektedir.

        Kırmızı Işık İhlali Nasıl Yapılır?

        Kırmızı ışık ihlali, kırmızı ışık yanarken kavşaktan geçmek veya durmadan dönüş yapmak olarak tanımlanır. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları tarafından tespit edilen bu ihlaller, cezai işlemle sonuçlanır.

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        Kırmızı Işık Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

        Kırmızı ışık cezası olup olmadığını ve cezanın tutarını sorgulamak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

        • E-Devlet Kapısı: https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden "Trafik Cezaları Sorgulama" seçeneğini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.
        • Trafik Polisleri: En yakın trafik polis noktasına giderek plakanızı sorgulayabilirsiniz.
        • SMS ile Sorgulama: 112'ye "TRAFIK CEZA" yazıp plakanızı göndererek sorgulama yapabilirsiniz.
        • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama adresinden sorgulama yapabilirsiniz.

        Mobese Kırmızı Işık Cezası Nasıl Kesilir?

        Mobese kameraları, elektronik denetleme sisteminin (EDS) bir parçası olarak, kırmızı ışık ihlallerini otomatik olarak tespit edip ceza kesmek için kullanılır. Bu kameralar kavşaklarda bulunur ve ışık durumunu izler. Işık kırmızıya dönerken kavşaktan geçen veya durmadan dönüş yapan araçlar Mobese kameraları tarafından fotoğraflanır ve cezai işlem uygulanır.

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        Mobese Kırmızı Işık Cezası Kesme İşlemi:

        • Işık Durumu Değişimi: Kavşakta bulunan trafik ışığı kırmızıya döner.
        • Araç Hareketi: Bir veya birden fazla araç, ışık kırmızı yanarken kavşaktan geçer veya durmadan dönüş yapar.
        • Mobese Kaydı: Mobese kamerası, ihlal gerçekleştiren aracı fotoğraflar ve plakasını kaydeder.
        • Veri İşleme: Mobese kamerası tarafından çekilen fotoğraf ve plaka bilgileri, EDS sistemine gönderilir.
        • Ceza Oluşturma: EDS sistemi, plaka bilgileri üzerinden araç sahibinin bilgilerini ve adresini tespit eder ve ceza tutarını hesaplar.
        • Ceza Tebliği: Ceza tutanağı, posta yoluyla araç sahibinin adresine gönderilir.

        Mobese Kırmızı Işık Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

        Eğer Mobese kırmızı ışık cezasına itiraz etmek isterseniz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine itiraz dilekçesi verebilirsiniz. İtiraz dilekçenizde, ihlali yapmadığınıza dair delillerinizi ve gerekçelerinizi sunmanız gerekir.

        Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Nedir?

        Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 1.506 TL'dir. Bu ceza, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 1.129,50 TL'ye düşmektedir.

        Kırmızı Işık Cezası Erken Ödeme Nasıl Yapılır?

        • Kırmızı ışık cezasını 15 gün içerisinde banka şubelerinden, online bankacılık hizmetlerinden, PTT şubelerinden veya E-Devlet Kapısı üzerinden ödeyerek %25 indirimden yararlanabilirsiniz.
        • Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 20 ceza puanı yazılır.
        • Bir yıl içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 1 ay, 6 kez ihlal edenlerin ehliyetleri 45 gün ve 9 kez ihlal edenlerin ehliyetleri 60 gün süreyle el konulur.
        • Kırmızı ışık cezasına itiraz etmek isterseniz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine itiraz dilekçesi verebilirsiniz.
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