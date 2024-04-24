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        Haberler Dış Yazar Hız sınırı radar cezaları 2024: Hız sınırları ve hız sınırı ihlali halinde trafik cezaları ne kadar?

        Hız sınırı radar cezaları 2024: Hız sınırları ve hız sınırı ihlali halinde trafik cezaları ne kadar?

        2024 yılında hız sınırları ve hız sınırı ihlalleriyle ilgili trafik cezaları gündemdeki yerini koruyor. Hız sınırı radar cezaları, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu teşvik etmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Yeni yılda, hız sınırlarına uymayan sürücüler için getirilen cezalar ve bu cezaların miktarı merak konusu haline gelmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:00
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        Hız sınırı radar cezaları 2024
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        Sürücülerin hız sınırlarına uyması, trafik güvenliği açısından kritik öneme sahip olsa da, bazen bu kuralların ihlal edildiğine tanık oluyoruz. Hız sınırı ihlali halinde uygulanan cezaların artmasıyla birlikte, sürücülerin bu kurallara daha fazla dikkat etmeleri ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri teşvik edilmek isteniyor. Peki, Hız Sınırı Radar Cezaları 2024: Hız Sınırları ve Hız Sınırı İhlali Halinde Trafik Cezaları Ne Kadar?

        Radar Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

        Radar cezası sorgulama işlemi oldukça basit ve çoğu zaman online olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlemi yapmak için genellikle şu adımları izleyebilirsiniz:

        • İlgili ülkenin veya bölgenin resmi trafik cezası sorgulama web sitesine gidin. Bu genellikle ülkenin içişleri veya trafik güvenliği kurumunun resmi web sitesinde bulunur.
        • İlgili formda sizden istenen kimlik bilgilerinizi (genellikle TC kimlik numarası, plaka numarası, ehliyet numarası vb.) doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
        • Girdiğiniz bilgilerle ilgili trafik cezası sorgulama işlemini tamamlayın. Ardından, cezanın tarihini, miktarını, nedenini ve ödeme yöntemlerini gösteren bir ekranla karşılaşacaksınız.
        • Eğer size bir trafik cezası çıkmışsa ve ödemeniz gerekiyorsa, çoğu zaman sorgulama işlemi sırasında direkt olarak ödeme yapabileceğiniz bir seçenek sunulacaktır.
        • İşlem sonucunda size verilen belgeleri ve cezanın detaylarını saklayın. Bu belgeler, gerektiğinde cezanın ödendiğini veya itiraz edildiğini kanıtlamak için kullanılabilir.

        Hız Sınırı 70 Olan Yerde İhlal Cezası Ne Kadar?

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        Hız sınırı 70 olan bir yerde radar ile yakalanan bir sürücüye uygulanacak ceza, kaç km/saat hızla gittiğine bağlı olarak değişir.

        • Hız Sınırı %10 - %30 Aşılırsa: 951 TL para cezası ve 10 ceza puanı
        • Hız Sınırı %30 - %50 Aşılırsa: 1.979 TL para cezası ve 20 ceza puanı
        • Hız Sınırı %50 ve Üzeri Aşılırsa: 4.642 TL para cezası ve 20 ceza puanı

        Radar Cezası Ne Zaman Gelir?

        Radar cezası, sürat ihlali gerçekleştiği tarihten sonra en geç 60 gün içinde tebliğ edilir. Tebliğ, adresinize posta yoluyla gönderilir.

        EDS Hız Cezası Ne Kadar?

        Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile tespit edilen hız ihlallerinde uygulanan ceza tutarları, sürücünün hız sınırını ne kadar aştığına göre değişir.

        • Hız sınırı 70 km/saat olan bir yolda 84 km/saat ile gitmek %20 hız sınırı aşımı olarak değerlendirilir ve 1.508,50 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulanır.
        • Hız sınırı 90 km/saat olan bir otoyolda 120 km/saat ile gitmek %33,33 hız sınırı aşımı olarak değerlendirilir ve 3.136 TL para cezası ve 15 ceza puanı uygulanır.
        • Hız sınırı 50 km/saat olan bir yerleşim yerinde 70 km/saat ile gitmek %40 hız sınırı aşımı olarak değerlendirilir ve 3.136 TL para cezası ve 15 ceza puanı uygulanır.

        Hız Cezası Ne Zaman Belli Olur?

        Hız cezası, sürat ihlali gerçekleştiği an sistem tarafından otomatik olarak belirlenir. Tebliğ ise 60 gün içinde adresinize gönderilir.

        2024 Hız Cezası Ne Kadar?

        Hız sınırı 70 olan bir yerde radar ile yakalanan bir sürücüye uygulanacak ceza, kaç km/saat hızla gittiğine bağlı olarak değişir. Hız sınırı %10 ile %30 arasında aşıldığında, sürücüye 951 TL para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Eğer sürücü hız sınırını %30 ile %50 arasında aşıyorsa, ceza miktarı 1.979 TL'ye yükselir ve 20 ceza puanı verilir. Ancak, sürücü hız sınırını %50 ve daha fazla aşıyorsa, ceza miktarı en yüksek seviyeye ulaşır ve 4.642 TL para cezasıyla cezalandırılır. Bu durumda sürücüye yine 20 ceza puanı verilir. Bu ceza miktarları ve puanlamalar, trafik kurallarına uyumun önemini vurgulamak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu nedenle sürücülerin hız sınırlarına uymaları ve hızlarını kontrol altında tutmaları büyük önem taşımaktadır.

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