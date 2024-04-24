Arabada sigara içme cezası ne kadar? 2024 özel araçta sigara içmenin cezası

Sigara içmenin zararları konusunda artan bilinçle birlikte, özellikle araç içerisinde sigara kullanımına yönelik cezaların önemi her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. 2024 yılında getirilen yeni düzenlemelerle birlikte özel araçlarda sigara içmenin cezasıyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor.

Arabada Sigara İçme Cezası Ne Kadar?

2013 yılından itibaren Türkiye'de arabada sigara içmek yasaklanmıştır. Bu yasağın temel nedeni, sigara dumanının sürücüler ve araçtaki diğer yolcular için zararlı olmasıdır. Yasak, çeşitli taşıma araçlarında farklı kapsamlarda uygulanmaktadır. Hususi araçlarda, sürücülerin sigara içmesi kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde, taksi hizmeti veren araçlarda da sürücülerin ve yolcuların sigara içmesi yasaktır. Ayrıca, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında da tüm yolcuların sigara içmesi yasaklanmıştır. Bu önlemler, halk sağlığını korumak ve sigara kullanımının zararlarını en aza indirmek amacıyla alınmıştır.

REKLAM Yasağa uymayan sürücülere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi gereğince 153 TL idari para cezası kesilmektedir. Özel Araçta Sigara İçmenin Cezası Var Mı? 2013 yılında yürürlüğe giren kanunla özel araçta sigara içmek de ceza kapsamındadır. Özel araçta sigara içme cezası 153 TL'dir. Arabada Sigara İçme Cezası Sadece Sürücüye Mi Yazılır? Arabada sigara içme cezası sadece sürücüye yazılmaz, aynı zamanda araçtaki diğer kişilere de yazılabilir. Özellikle ülkelerin ve yönetmeliklerin belirlediği kurallara göre, araç içinde bulunan herkesin sigara içmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu, sürücünün yanı sıra araçta bulunan yolcuları da kapsar. Çoğu durumda, bu tür yasal düzenlemeler sigara içen her birey için ayrı cezalar öngörebilir. Dolayısıyla, araç içinde sigara içen sürücü dışındaki kişilere de ceza kesilebilir. Bu, hem sürücüleri hem de yolcuları bu tür alışkanlıklardan kaçınmaya teşvik etmek amacıyla alınan bir tedbirdir.