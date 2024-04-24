Son zamanlarda, plakasız araç kullanma cezalarının miktarı ve uygulanma şekli gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. Peki, Plakasız Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2024 Farklı Plaka ve Plakasız Araç Kullanma Cezası nedir?

Türkiye genelinde trafiği düzenlemek ve güvenliği sağlamak adına önemli yasal düzenlemeler yapılıyor. Özellikle, son dönemde farklı plaka ve plakasız araç kullanımı konusu sıkça gündeme geliyor. İşte, plakasız araç kullanımı cezası hakkında güncel bilgiler

Plakasız Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Plakasız araç kullanmanın cezası, Türkiye'deki mevzuata göre ciddi bir ihlal olarak kabul edilir. Plakasız araç kullanımı 8.167 TL idari para cezasına tabidir. Bu ceza, sürücünün aracının plakasız olarak trafiğe çıkması durumunda uygulanır ve gerekli yasal işlemler başlatılır.

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Plakasız Araç Kullananlara Uygulanan Yaptırımlar

Plakasız araç kullanan sürücülere uygulanan yaptırımlar arasında ceza miktarı yanı sıra aracın trafikten men edilmesi de bulunmaktadır. Sürücü, plakasız araç kullanması durumunda aracının trafikten men edilmesiyle karşı karşıya kalabilir ve belirli bir süre boyunca aracını kullanamaz.