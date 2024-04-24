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        Haberler Dış Yazar Plakasız araç kullanma cezası ne kadar? 2024 farklı plaka ve plakasız araç kullanma cezası

        Plakasız araç kullanma cezası ne kadar? 2024 farklı plaka ve plakasız araç kullanma cezası

        Başta büyük şehirler olmak üzere, trafiğin yoğun olduğu noktalarda plakasız araç kullanımı artık ciddi bir sorun haline geldi. Bu durum sadece trafik güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmasına da neden oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:35
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        Plakasız araç kullanma cezası ne kadar?
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        Son zamanlarda, plakasız araç kullanma cezalarının miktarı ve uygulanma şekli gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. Peki, Plakasız Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2024 Farklı Plaka ve Plakasız Araç Kullanma Cezası nedir?

        Türkiye genelinde trafiği düzenlemek ve güvenliği sağlamak adına önemli yasal düzenlemeler yapılıyor. Özellikle, son dönemde farklı plaka ve plakasız araç kullanımı konusu sıkça gündeme geliyor. İşte, plakasız araç kullanımı cezası hakkında güncel bilgiler

        Plakasız Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

        Plakasız araç kullanmanın cezası, Türkiye'deki mevzuata göre ciddi bir ihlal olarak kabul edilir. Plakasız araç kullanımı 8.167 TL idari para cezasına tabidir. Bu ceza, sürücünün aracının plakasız olarak trafiğe çıkması durumunda uygulanır ve gerekli yasal işlemler başlatılır.

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        Plakasız Araç Kullananlara Uygulanan Yaptırımlar

        Plakasız araç kullanan sürücülere uygulanan yaptırımlar arasında ceza miktarı yanı sıra aracın trafikten men edilmesi de bulunmaktadır. Sürücü, plakasız araç kullanması durumunda aracının trafikten men edilmesiyle karşı karşıya kalabilir ve belirli bir süre boyunca aracını kullanamaz.

        Plakasız Araç Kullananlar Trafikten Men Edilir mi?

        Plakasız araç kullanan sürücülerin araçları trafikten men edilir. Trafik polisi veya ilgili yetkililer tarafından tespit edilen plakasız araçlar, sürücüsüne ceza kesilir. Ardından, araç trafikten men edilerek belirli bir süre boyunca kullanıma kapatılır. Bu süre, genellikle aracın trafikten men edilme nedenine ve ihlalin ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Trafikten men edilen aracın tekrar trafiğe çıkabilmesi için sürücünün gerekli yasal işlemleri tamamlaması ve cezayı ödemesi gerekmektedir.

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        Plaka Değişikliği Ne Kadar Sürede Bildirilmeli?

        Araç sahipleri, plaka değişikliğini aracın tescil belgesinde belirtilen süre içinde ilgili mercilere bildirmelidirler. Plaka değişikliği genellikle araç satışı veya devri gibi durumlarda önem taşır. Örneğin, bir araç satışı gerçekleştiğinde, satıcı veya alıcı aracın plaka değişikliğini 2 iş günü içinde ilgili kurumlara bildirmelidir. Aksi halde, araç sahibine plaka değişikliği cezası uygulanabilir. Bu ceza genellikle aracın trafikten men edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir, bu nedenle plaka değişikliğinin belirlenen süre içinde yapılması önemlidir.

        Plaka Değişikliği Nereye Bildirilir?

        Plaka değişikliği, trafik tescil şubesine 2 iş günü içinde bildirilmelidir. Bildirim yapılmaması halinde 250 TL idari para cezası uygulanır. Plaka değişikliği bildirilmediği takdirde, aracın kimlik bilgilerinin takibi zorlaşır, hırsızlık, kaçakçılık gibi suçlarda aracın tespiti zorlaşır. trafik cezaları ve diğer borçlanmalar araç sahibine ulaşamaz.

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        Bildirim için gerekli belgeler şunlardır:

        • Nüfus cüzdanı
        • Motorlu taşıt ruhsatı
        • Plaka değişiklik bedelini gösteren makbuz
        • Vekaletname (aracı başka biri adına tescil ettiriyorsanız)

        Bildirim için trafik tescil şubesine gidildikten sonra belgeler teslim edilir ve plaka değişiklik bedeli ödenir. Ardından yeni ruhsat ve plaka teslim alınarak trafiğe çıkılabilir.

        Plaka Değişikliği Cezası Ne Kadar?

        2024 yılı itibarıyla, plaka değişikliği bildirilmemesi halinde uygulanan idari para cezası 250 TL'dir. Bu ceza, trafik tescil şubesine plaka değişikliğinin bildirilmemesi veya geciktirilmesi durumunda sürücüye veya araç sahibine kesilir. Plaka değişikliğini zamanında yaptırmak ve gerekli işlemleri tamamlamak, hem trafik cezasından kaçınmanızı hem de aracınızın kimlik bilgilerinin takibini kolaylaştırmanızı sağlar.

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