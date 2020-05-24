SON DAKİKA! Telefonlar neden çekmiyor? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan açıklama - Haberler

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaş sevdikleriyle bayramlaşmak ve hasret gidermek için telefonlarına sarıldı. Ancak sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle aboneler birbirlerine ulaşmakta zorlandı.

Türkiye'nin üç büyük mobil operatörü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un 80 milyonu aşkın abonesinden çok sayıda abone görüşmelerin kesildiğine, şebeke sorunları yaşadığına dair sosyal medyadan serzenişte bulundu. Aboneler, mobil interrnet hızının da yavaşladığına dair bildirimde bulundu.

Günün ilerleyen saatlerinde ise üç operatör yaşanan sorunlara istinaden açıklama yaptı. Mobil operatörler kendilerinden kaynaklı herhangi bir sorun olmadığını belirtirken karşı operatörlere yönelik aramalarda sıkıntı yaşanıyor olabileceğini belirtti.

İlk açıklama Turkcell'den geldi. Açıklamada, "Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı

Vodafone ise "Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir." derken, Türk Telekom "Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır." şeklinde yazılı açıklama yayımladı

— Vodafone Medya - 🏠 #EvdeKalTR (@VodafoneMedya) May 24, 2020