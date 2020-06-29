HABERTURK.COM

Akıllı telefonlar her gün kullandığımız, e-postamızı kontrol ettiğimiz, sosyal medyaya bağlandığımız, ödemelerimizi gerçekleştirdiğimiz kıymetli cihazlara dönüştü. Onları kaybetmek canımızı hayli sıkar ve genellikle de içinde kötüye kullanılabilecek pek çok hassas bilgi vardır. Siber güvenlik kuruluşu Eset, telefonumuz kaybolmadan önce ve kaybolduktan sonra hangi adımları atmamız gerektiğini paylaştı.

Kaybolan veya çalınan cihazlara yönelik takip uygulamaları geliştiren ABD merkezli Prey şirketi, müşterilerinin mobil cihazlarının yüzde 69'unun kaybolduğunu, yüzde 31'inin ise çeşitli şekillerde çalındığını bildirdi. Telefonlarımız, yanlış ellere düştüğünde kötüye kullanılabilecek pek çok kıymetli bilgiye sahip. Bu nedenle cihazlarımızın güvenliğini, onu kaybetmeden önce sağlamalıyız.

Peki telefonumuz kaybolmadan veya çalınmadan önce ve sonra hangi adımlar atılmalı? Eset Türkiye Teknik Uzmanı Sıla Gürbüz, telefonsuz kalmanın acısını hafifletecek önerileri sıraladı:

1- Telefonunuzu yedekleyin, verileri güvenli bir yerde saklayın

Henüz yapacak fırsatınız olmadıysa, bir an önce yapmalısınız: Mesela şimdi. Bunun birçok yolu var. Özetle, kişiler, mesajlar ve fotoğraflar gibi tüm temel gereksinimleri içeren yerel bir yedekleme dosyasını bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bunu ayda bir kez yapmanız uzun vadede başınızı ağrıtacak sıkıntılardan kurtulmanızı sağlayabilir.

Alternatif olarak, verilerinizi düzenli olarak buluta yedekleyecek otomatik yedekleme özelliğini telefonunuzda etkinleştirebilir veya dosyalarınızı buluta manuel olarak yedekleyebilirsiniz. Bulut seçeneğinde, telefonunuz çalınırsa saklanan verilerinizi kolayca yeni bir telefona yükleyebilirsiniz.

2- Parola ve biyometrik kilitlerle korunun

Akıllı telefonlar, sıkı korunmalarına yönelik artık sayısız yöntem sunuyor. En iyi seçenek, güçlü bir parola ve parmak izi gibi bir biyometrik kilit kombinasyonu kullanmaktır. Biyometrik güvenlik, faydalı ekstra bir güvenlik katmanı sağlar. Parola konusunda da varsayılan seçeneği kullanmayın: Daha karmaşık bir parola seçin. Parola ne denli karmaşıksa, bir hırsızın parolayı kırması da o denli zorlaşır.

3- ‘Telefonumu bul’ özelliğini aktifleştirin

Telefonunuzun markasına veya çalıştırdığınız sisteme bağlı olarak, üzerinde mutlaka bir "telefonumu bul" seçeneği yüklüdür. iPhone'larda “iPhone'umu Bul“, Samsung'larda “Mobil Cihazımı Bul“ ve genel olarak Android'lerde “Cihazımı Bul“ özelliği bulunur.

Elbette etkinleştirilmesi gerekir. Uygulama yalnızca cihazınızı bulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, genellikle birden fazla güvenlik özelliği de barındırır. Telefonunuzu kaybettiyseniz zil çaldırma özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik telefonun ses çıkarmasını sağlar, böylece yakındaysanız zil sesini duyabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzu uzaktan silebilirsiniz. Bu seçeneği yalnızca son çare olarak kullanın. Telefonunuzu kaybedersiniz, ancak en azından verileriniz gizli kalır. Cihazınızı bir daha asla görmeyeceğinizden eminseniz, operatörünüzle iletişim kurmalı ve telefonunuzun kaybolduğunu veya çalındığını bildirmelisiniz. Kötüye kullanılmaması için SIM kartınızı devre dışı bırakacaklardır.

4- Hazırlıklı olun

Önceden planlama, cihazınızı kaybetmeniz durumunda sizi birçok sıkıntıdan kurtarabilir. Özetle; telefonunuzu güvenli hale getirin, tüm verileri yedekleyin ve "telefonumu bul" özelliğini ayarlayın. Cihazınız çalınır veya kaybolursa, en azından cihazı güvence altına almak ve geri dönüşünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.