Whatsapp'ın çöküşü Telegram'a yaradı 0:00 / 0:00

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Sosyal medya platformu Facebook, dün yaşanan ve 6 saat süren çöküntüden dolayı özür dileyerek, sorunun veri merkezleri arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratması olduğunu belirtti.

Facebook ve ona bağlı Instagram ile Whatsapp'ın çökmesi sonrası diğer mesajlaşma platformlarına yoğun ilgi gösterildi.

Telegram kurucusu Durov, Telegram kanalında, "Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde ağırladık" dedi.

Durov, Amerika'daki bazı kullanıcıların, milyonlarca kişinin aynı anda kaydolmak istemesi nedeniyle daha düşük hızlarla karşılaşmış olabileceğini; ancak hizmet kalitesinin ve hızının çoğunluk için her zamanki gibi çalıştığını ifade etti.

Rusya, bu kesinti olayının 'Moskova'nın kendi bağımsız internet platformlarını ve sosyal ağlarını geliştirmekte haklı olduğunu' gösterdiğini söyledi.

TARİHİ ÇÖKÜŞÜN ABD BORSASINA ETKİLERİ

Tarihi çöküş, sosyal medya devinin ABD borsalarında NASDAQ Endeksi’nde işlem gören hisselerini de sarstı. Seans içinde yüzde 7’ye yakın değer kaybeden Facebook hisseleri günü yüzde 4.9’luk kayıpla kapattı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Facebook'un 1 Ekim Cuma günü 967 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değeri de dün yaşanan global çöküşün etkisiyle bir günde 48 milyar dolarlık düşüşle 919 milyar dolara geriledi.