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Habertürk TV'ye açıklamada bulunan TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, "Son 2 gündür çok kötü bir olay yaşıyoruz. Bütün istatistikleri altüst eden bir olayla karşı karşıyayız. Yangın bittikten sonra bir süre sahanın temizlenmesi, bakımın yapılması gerekir. Doğrusu kendi haline bırakılmasıdır. Kamuoyu baskısı nedeniyle alanlar çok hızlı ağaçlandırılmaktadır. Biz bir kampanya başlattık" diye konuştu.

"BAŞKA İLLERİ DE EKLEYEBİLİRİZ"

Kampanya ile ilgili bilgi veren TEMA Vakfı Başkanı Ataç, konuşmasını şöyle sürdürdü: Yoğun illere baktık. 4 il belirledik. Antalya, Muğla, Adana ve Mersin. Daha başka illeri de ekleyebiliriz. Bağış yaptığınızda ya bir il ya da bütün illeri seçebileceksiniz. Bu kaynak topladıktan sonra bölgelerdeki, bölge müdürlüklerine ağaçlandırma yapma koşuluyla aktarılacak. Dolayısıyla bu paraların başka yerlerde kullanılması mümkün olmayacak. Oralarda sıkıntı görürsek bölge müdürlükleriyle görüşeceğiz. Bu çalışmayı Orman Genel Müdürlüğü ile yapıyoruz. Her liranın takibini yapacağız.