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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 307 bin 332 kişi iken, 2021 yılı Temmuz ayında 13 milyon 643 bin 956 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %10,4, inşaat sektöründe %14,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %10,5 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0.5 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,5 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 ve inşaat sektöründe %3,7 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.