Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Teoman'dan o soruya yanıt: 20 sene gecikmeli sordunuz

        Teoman'dan o soruya yanıt: 20 sene gecikmeli sordunuz

        Son dönemde yaptığı açıklamalarda sıkça gündeme gelen şarkıcı Teoman, "Yaz aşkı büyüsüne inanır mısınız?" sorusuna "20 sene gecikmeli sordunuz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "20 sene gecikmeli sordunuz"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melek Mosso, 'Bulutların Özlemi' grubunun Harbiye Açıkhava'daki sahnesine konuk oldu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Çok heyecanlıyım, biraz önce heyecanım ikiye katlandı. Burada gençlik korosu var. Flüde benim sayemde başlayan birkaç tane genç geldi. Gözlerimiz dolu dolu sarıldık ve fotoğraf çektirdik" dedi.

        "SAÇLARIMA SARDIM"

        Kısa bir süre önce saçlarını kaynak yardımıyla uzatan şarkıcı, yeni imajı ve yaz sezonuyla ilgili "Yaz hareketli, bu ara biraz dinlendim. Şarkılarımızı bekletiyoruz, 'Her şeyin bir zamanı var' diyoruz. Bir şeylere saramadık, saçlarımıza sardık. Güzel oldu bence, ben çok beğendim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "25 BİN KİŞİYE KONSER YAPIYORSUNUZ SADECE YATTIĞINIZ ÇIKIYOR"

        Gecede konuk olarak yer alan Teoman da geçtiğimiz günlerde sahnede yatarak şarkı söylemesiyle ilgili "Sahneye yatmak prim yaptı galiba. Şarkının kareografisine uygun olarak öyle bir şey yaptım. 25 bin kişiye konser yapıyorsunuz, sadece yattığınız çıkıyor, garip..." değerlendirmesinde bulundu.

        "20 SENE GECİKMELİ SORDUNUZ"

        Şarkıcı, gazetecilerin "Yaz aşkı büyüsüne inanır mısınız?" sorusuna gülerek "20 sene gecikmeli sordunuz ya..." yanıtını verdi.

        "AŞK MANASIZ GELİYOR" DEMİŞTİ

        Teoman, daha önce aşk hayatına dair yaptığı açıklamada ise "Gençken aşık oluyorsun tabii, bu yaşta ne aşık olacaksın? Aşk, bizim yaşımızda biraz komik... Aşk bana manasız geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kiliste bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Kiliste zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetiminde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uymayan ürünler imha edildi. (AA)

        #teoman
        #Melek Mosso
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!