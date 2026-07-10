Teoman'dan o soruya yanıt: 20 sene gecikmeli sordunuz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melek Mosso, 'Bulutların Özlemi' grubunun Harbiye Açıkhava'daki sahnesine konuk oldu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Çok heyecanlıyım, biraz önce heyecanım ikiye katlandı. Burada gençlik korosu var. Flüde benim sayemde başlayan birkaç tane genç geldi. Gözlerimiz dolu dolu sarıldık ve fotoğraf çektirdik" dedi.

"SAÇLARIMA SARDIM"

Kısa bir süre önce saçlarını kaynak yardımıyla uzatan şarkıcı, yeni imajı ve yaz sezonuyla ilgili "Yaz hareketli, bu ara biraz dinlendim. Şarkılarımızı bekletiyoruz, 'Her şeyin bir zamanı var' diyoruz. Bir şeylere saramadık, saçlarımıza sardık. Güzel oldu bence, ben çok beğendim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"25 BİN KİŞİYE KONSER YAPIYORSUNUZ SADECE YATTIĞINIZ ÇIKIYOR"

Gecede konuk olarak yer alan Teoman da geçtiğimiz günlerde sahnede yatarak şarkı söylemesiyle ilgili "Sahneye yatmak prim yaptı galiba. Şarkının kareografisine uygun olarak öyle bir şey yaptım. 25 bin kişiye konser yapıyorsunuz, sadece yattığınız çıkıyor, garip..." değerlendirmesinde bulundu.

"20 SENE GECİKMELİ SORDUNUZ"

Şarkıcı, gazetecilerin "Yaz aşkı büyüsüne inanır mısınız?" sorusuna gülerek "20 sene gecikmeli sordunuz ya..." yanıtını verdi.

"AŞK MANASIZ GELİYOR" DEMİŞTİ

Teoman, daha önce aşk hayatına dair yaptığı açıklamada ise "Gençken aşık oluyorsun tabii, bu yaşta ne aşık olacaksın? Aşk, bizim yaşımızda biraz komik... Aşk bana manasız geliyor" ifadelerini kullanmıştı.