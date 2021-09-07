12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor 0:00 / 0:00

AA

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı 12 yaş ve üstündekiler için de açıldı. İsteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

İlk doz aşısını Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde olan Emir Turan (13), sağlık açısından herkese aşı olmalarını tavsiye etti.

Artık okulların da açıldığını anlatan Turan, maske ve mesafe önlemini de alarak eğitim hayatlarına devam edeceğini söyledi.

Ege Atilla (14) ise yaşıtlarının korktukları için aşı yaptırmadığını, aslında korkulacak bir şeyin olmadığını belirtti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da söz konusu yaş aralığındaki çocuklar ve diğer yaş grubundaki vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor.

AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK İLLER TRAKYA'DA

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 2'inci Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,7, Tekirdağ'da 87,6 Kırklareli'nde yüzde 86,8 olarak açıklandı.