Terör saldırısında şehit olan Şivan Çetin'in adını yaşatacak caminin açılışı yapıldı

AA

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) tarafından Küçük Sanayi Sitesinde yapımı tamamlanan caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Geçen sene Suriye tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan NESO Yönetim Kurulu üyesi Şivan Çetin adına cami yapılması gurur verici." dedi.

Demirtaş, başta Çetin olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Demirtaş, Nusaybin'de yürütülen çalışmalara değinerek, "İnşallah çok güzel hizmetlerimiz olacak. Allah kısmet ederse bu sınır kentimizi hakikaten bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Mardin'de başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

NESO Başkanı Ömer Özel de geçen sene Suriye tarafından Nusaybin'e atılan havan mermisi sonucu NESO Yönetim kurulu üyesi Şivan Çetin'in şehit olmasının üzerinden bir yıl geçtiğini dile getirdi. Özel, onun adına yapılan caminin açılışını yapmak için bir arada bulunduklarını bildirdi.

Özel, başta Çetin olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu.

Daha sonra Vali Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Şehmus Ayaz, Şivan Çetin'in babası Abdulvahap, eşi Hediye, çocukları Melek, Nehir Nur ve Muhammed Vahap Çetin tarafından caminin açılışı, kurdela kesilerek yapıldı.

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden 11 Ekim 2019'da, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen saldırıda Şivan Çetin'in de bulunduğu 9 kişi şehit düşmüş, 34 kişi yaralanmıştı.