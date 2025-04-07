Teröristlerin mağarası imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaranın imha edildiğini duyurdu
Giriş: 07.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:53
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağara kullanılamaz hale getirilerek imha edildi" denildi.
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